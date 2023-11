ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية.. صور

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويلها للنيابة العامة، لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: إحالة 253 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة في الدقهليةجري عمل حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية من أجل التأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وجري احالة 253 محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: سقوط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعى في حملة تموينية بالغربيةتمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: ضبط 1.5 طن ملح فاسد في حملات تموينية بأسوانشنت مديرية الصحة بأسوان، حملة تفتيشية على الأسواق، بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتشديد الرقابي على الأسواق والمنتجات الغذائية.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أمن الغربية يحرر 264 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركباتضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: ضبط كميات من الدقيق المدعم وبطاقات تموينية ولحوم بحملات فى كفر الشيختمكنت حملات مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من البطاقات التموينية قام صاحب مخبز بتجميعها للاستيلاء..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: ضبط صاحب قاعة أفراح لاتجاره فى الأسلحة النارية بالدقهليةتمكن ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب قاعة أفراح ومقيم قرية منية سمنود مركز اجا محافظة الدقهلية وبحوزتة سلاح ناري عيار 9 مم و12 طلقة، وفرد خرطوش محلي الصنع و7 طلقات من ذات العيار وذلك بقصد الإتجار

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕