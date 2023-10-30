ضبط شخص بحوزته 130 طربة حشيش في الإسكندرية

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يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

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