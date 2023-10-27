ضبط عاطل بحوزته 1.4 كيلو حشيش في البحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

قطاع الأمن العام، واصل- بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن- جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة . وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة)، وبحوزته (كمية لمخدر حشيش وزنت 1,400 كيلو جرام- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات لعيار).

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