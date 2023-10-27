صور من الجو تفضح جرائم إسرائيل ضد المدنيين في غزة.. محرقة جماعية

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف.. فيديو العالم ينتفض لنصرة غزة..مظاهرات ليلية في عدة دول ضد العدوان الاسرائيلي|شاهد وكشفت الصور الجوية التي نشرتها صحيفة اي بي سي الامريكية، مدى الدمار والخراب والركام الذي اصبحت عليه بعض الاحياء في غة بعد اعلان قوات جيش الاحتلال توسع هجومها على الارض.

وحثت إسرائيل الفلسطينيين مرة أخرى على مغادرة شمال قطاع غزة وسط مؤشرات على اقترابها من غزو بري متكامل.

روسيا: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها..دون قتل المدنيين في غزةروسيا من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها دون قتل المدنيين في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الأمريكية: لا نعتقد أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين في غزةالخارجية الأمريكية لا نعتقد أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا يمكن أن تبقى فوق القوانينوزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا يمكن أن تبقى فوق القوانين وترتكب جرائم حرب في غزة اقرأ أكثر ⮕

'أطباء القاهرة' تطلق مبادرة 'توثيق' لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدوليةأطلقت نقابة أطباء القاهرة مبادرة توثيق لرصد جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، باستخدام القنابل والأسلحة المحرمة دوليا تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية اقرأ أكثر ⮕

تضليل مواقع التواصل.. تزييف صور الحروب يقلل ثقة العالم في الحقائقتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للحروب خاصة منذ بدأ شن قوات الاحتلال الاسرائيلي هجمات عنيفة ضد المدنيين في قطاع غزة للاسبوع الرابع على التوالي . اقرأ أكثر ⮕

قنابل محرمة دوليًا وصاروخ بحجم مدينة.. مآسي غزة في جمعة أكتوبر الأخيرةعلى مدار 20 يوما ناضل الشعب الفلسطيني ببسالة في قطاع غزة المُحاصر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر نرصد عدد من الأحداث الأخيرة في القطاع المُحاصر. اقرأ أكثر ⮕