صورة اليوم.. فرحة كبيرة للسائحين لدى وصولهم لمطار الأقصر الدولي في رحلة سياحية

ويضيف الخبير السياحى محمد عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن تستمر تلك الرحلات الجوية المباشرة من مطار برشلونة الإسباني إلى مطار الأقصر الدولي طوال فصل الشتاء، حيث أن تلك الفترة هي ذروة الموسم السياحي بالأقصر بعدد رحلة واحدة أسبوعياً، موضحاً إنه أعلنت منذ شهور شركة الطيران الإسبانية "فيولينج" للطيران الاقتصادي "منخفض التكلفة"، تشغيل رحلاتها بين الأقصر وبرشلونة في أسبانيا اعتبارا من نهاية أكتوبر الجاري، بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، كما إن الشركة...

وأوضح محمد عثمان، فى تصريحاته، إن شركة الطيران الإسبانية "فيولينج" تعمل حاليا على تشغيل 5 رحلات أسبوعيا بين مطاري القاهرة وبرشلونة، كما تشغل رحلاتها بين مطاري القاهرة وباريس أورلي في فرنسا، فى إطار مخطط الشركة لجذب السائحين من غرب أوروبا، حيث إن خطوط فيولينج هي شركة طيران إسبانية منخفضة التكلفة، أنشئت عام 2004، ومقرها في فيلاديكانز في مدينة برشلونة بأسبانيا، وتعمل في مطار برشلونة الدولي، ومطار باريس أورلي، ومطار ليوناردو دا فينشي، وبحلول عام 2021 أصبحت الشركة تخدم 122 وجهة في أفريقيا...

