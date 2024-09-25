صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب لأول مرة في هذه الحرب.. هل دور مصر بعد غزة؟

صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب لأول مرة في هذه ال حرب الدور على مصر بعد غزة ؟.. عمرو أديب: تتشل إيدك ..

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي؛ لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجاري تنفيذها من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد. وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، مناقشة إمكانية إتاحة بعض الأراضي الخلفية لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لاستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، ضمن توجه الدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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