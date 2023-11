صندوق النقد الدولي يوافق مبدئيا على تمويل بـ 100 مليون دولار للصومال

ويستهدف الاتفاق مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصومالية على وضع السياسات اللازمة حين تبلغ نقطة يمكنها من خلالها تخفيف عبء الديون بموجب خطة الصندوق لإتمام برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمقرر تنفيذها في ديسمبر القادم.وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات المالية وتعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في ديسمبر 2023.ميدو ينتقد الأهلي بسبب صفقة موديست: إهدار مال عام

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: الحكومة الصربية تختتم اجتماعاتها مع صندوق النقد لاقتراض 400 مليون يورواختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، اجتماعاتها مع السلطات الصربية؛ لمناقشة الأداء الاقتصادي؛ في خطوة قد تتوج باقتراض 400 مليون يورو.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: صندوق النقد يقرض رواندا 87.5 مليون دولارحصلت رواندا على قرض قيمته 87.5 مليون دولار من صندوق الائتمان التابع لصندوق النقد الدولي في أعقاب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وذكر صندوق النقد الدولي - في بيان - أن اقتصاد رواندا واصل النمو ليبلغ 6.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: المركزي المصري يحصل على قرضا بـ956.6 مليون دولار من بنك التنمية الصينيالمركزي المصري يحصل على قرضا بـ956 6 مليون دولار من بنك التنمية الصيني | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الأهلي يحصل على مليون و700 ألف دولار رغم وداع بطولة الدوري الأفريقييحصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على مليون و700 الف دولار بعد وداع بطولة الدوري الأفريقي طبقاً للوائح الشركة الإيطالية المشرفة على التنظيم.......

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الحكومة السويسرية تدرس تخصيص 99 مليون دولار إضافية لمنطقة الشرق الأوسطالحكومة السويسرية تدرس تخصيص 99 مليون دولار إضافية لمنطقة الشرق الأوسط

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرتفع في سبتمبر بقيمة 888 مليون دولارعجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرتفع في سبتمبر بقيمة 888 مليون دولار | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕