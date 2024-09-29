صناع النحاس القدامى: إرث من التاريخ يقاوم الاندثار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مهنة تعبر عن تاريخ مصر القديم ورثها المصريون عن أجدادهم الفراعنة، تمسكوا بها رغم مشقتها وأتقنوها، إنهم صناع ال نحاس والتحف بجميع أنواعها وأشكالها المتنوعة.

ويروي العم"يحيى السكري" 65 عاما، بحي الجمالية، قصة كفاحه عن حرفته اليدوية وهو من أكبر أسطوات المهنة، يمارس مهنته فى هدوء فى مكان شعبي قديم داخل ورشته الصغيرة بين جدران عتيقة تخطت عقودا من الزمان. وأضاف"السكري" قائلا: فى الفترة الأخيرة ترك الكثير من أصحاب المهنة حرفتهم فيما لا يزال العم"يحيى"معتزا بمهنة والده ومتمسكا بها ويبدع فيها ويعاونه فى ذلك العم"محمود" مساعد معه.

نحاس مصر القديمة صناعة يدوية تراث الإرث

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