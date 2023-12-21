صناعة الفرصة: قصة نجاح ملهمة للشباب المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يقال الفرصة لا تأتى إلا لمن يستحقها، ولكن ماذا عن صناعة الفرصة، أن تجتهد بكل ما أوتيت من قوة، فتصنع فرصتك بيدك!.. هذا ما شاهدته بالصدفة خلال ساعات قليلة، بعد أن تابعت رحلة نجاح ممتعة ومبهجة وملهمة، تؤكد أن الشباب المصرى بخير، والذوق العام بخير، وإبداعنا ومبدعينا سيظلون دائما بخير.





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