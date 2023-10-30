صلاح ومرموش يتألقان فى حصاد المحترفين المصريين أوروبياً.. وإصابة تريزيجيه

تألق العديد من المحترفين المصريين في ملاعب أوروبا الأسبوع الجارى، وأبرزهم قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريقه ليفربول بعدما سجل هدفاً أمام نوتنجهام فورست، فيما سجل عمر مرموش ثنائية قد بها أينتراخت فرانكفورت للتعادل مع بوروسيا دورتموند 3-3.

وصنع محمد النني هدف فريقه الخامس، وتعد هذه مشاركته الأولي مع الجانرز في البريميرليج هذا الموسم بعد عودته من الإصابةوغاب لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه عن فريقه طرابزون سبور، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام فاتح كارجمرك ضمن منافسات الدوري التركي، بسبب تعرضه لإصابة في عملية الاحماء ليتم استبعاده بعدها من المباراة للراحةوشارك لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي، المحترف ضمن صفوف فريق إبسويتش تاون، في فوز فريقه أمام فريق بليموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت...

3 أطنان للفدان.. 'استصلاح الأراضي': حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة3 أطنان للفدان استصلاح الأراضي حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. الصراع يشتعل بين محمد صلاح وهالاند على الصدارةواصل محمد صلاح، نجم ليفربول، مطاردة إيرلينج هالاند، في سباق هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعدما تمكن صلاح من هز الشباك أ اقرأ أكثر ⮕

مصرع شخصين وإصابة 10 في تصادم على الطريق الصحراوي بأسوانمصرع شخصين وإصابة 10 في تصادم على الطريق الصحراوي بأسوان | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حياة كريمة تصل مرحلة الحصاد فى الأقصر.. انتهاء تنفيذ مشروعات مجمعات خدمات للمواطنين بقرى غرب وجنوب المحافظة.. بدء العمل رسمياً فى فرش مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى والنجوع تمهيدا للافتتاح قريبا .. صورلأول مرة منذ شهور بعد البدء فى المشروع القومى الأبرز لتطوير قرى الريف المصرى فى محافظة الأقصر 'حياة كريمة'، دخلت المبادرة الرئاسية مرحلة جديدة من حصاد إنجازات العمل اليومية، حيث تم اقرأ أكثر ⮕

مصرع أب وإصابة أبنائه الثلاثة في حادث انقلاب سيارة بالشرقيةوفاة |أب وإصابة أبنائه في حادث انقلاب سيارة بالشرقية اقرأ أكثر ⮕

بدء حصاد محصول الأرز بإنتاجية وفيرة فى مزارع مفيض باريس بالوادى الجديدأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء موسم حصاد محصول الأرز في مزارع مفيض باريس والذي حقق إنتاجية وفيرة فى المساحات المنزرعة بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز.. اقرأ أكثر ⮕