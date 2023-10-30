صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات 5 مليارات جنيه

، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة.منظمة بريطانية: عدد شهداء أطفال غزة تجاوز ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ2019نائبة الرئيس الأمريكى: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل أو غزةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةحفل الكرة الذهبية..

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بالختام بضغوط هبوط أسهم قياديةتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو. اقرأ أكثر ⮕

البورصة تواصل الارتفاع منتصف التعاملاتواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف اليوم وسط تداولات تتجاوز 2 مليار جنيه. اقرأ أكثر ⮕

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.76% بتداولات تتجاوز 2.6 مليار جنيهواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنيناستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. اقرأ أكثر ⮕

البورصة المصرية تختتم على خسارة برأس المال وتباين بالأداءاختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين جماعي للمؤشرات وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوعاستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود . اقرأ أكثر ⮕