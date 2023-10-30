صراع اليورو والروبل.. حرب اقتصادية تشتعل بين روسيا وأوروبا

فجرت روسيا مفاجأة صادمة، للدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، حيث قال رئيس مجلس النواب الروسي،"الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، أنس الأحد، إن روسيا سوف تصادر أصول مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تعتبرها غير صديقة، وذلك حال"سرق" التكتل الأموال والأصول الروسية المجمدة، في مسعى لتمويل أوكرانيا.
تأتي هذه التصريحات، بعدما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن المفوضية الأوروبية تعمل على مقترح لتجميع بعض الأرباح المستمدة من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، ليخرج فولودين، ويؤمد أن موسكو سوف تثأر بطريقة ستكون أكثر تكلفة للتكتل إذا تحرك الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية التي يوجد الكثير منها في بلجيكا.
استخدام أموال روسيا لإعمار أوكرانياوأوضح أن عدد من السياسيين الأوروبيين وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بدأوا الحديث مرة أخرى عن سرقة أموال روسيا المجمدة من أجل مواصلة عسكرة كييف، ومثل هذ القرار سوف يتطلب ردا متناسبا من الاتحاد الروسي، وفي هذه الحالة سوف تتم مصادرة أصول مملوكة لدول غير صديقة أكبر بكثير من الأموال الروسية المجمدة في أوروبا. headtopics.com
الكشف عن مفاجأة حول اعتماد أمريكا وأوروبا على روسيا بديلا عن اتفاقية الحبوب.. الأمم المتحدة تعلن اقتراحا بين روسيا وأوروبا وكانت فون دير لاين يوم، أكدت أن قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة تبلغ 211 مليار يورو (223.15 مليار دولار)، مشيرة إلى أن التكتل قرر أنه يتعين على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، وأن ساسة الاتحاد الأوروبي يدرسون هذه الخطوة"في محاولة للاحتفاظ بوظائفهم وبسبب الوضع المالي السيئ الذي قادوا بلدانهم إليه".
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن هناك حرب اقتصادية مشتعلة بين روسيا وأوروبا، منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وظهر ذلك جليا في العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا وحالة العزلة التي يحاولون فرضها، ولكن تداعيات هذه الحرب الاقتصادية كانت أكبر من الحرب العسكرية في أوكرانيا، حيث طال الطرفين خسائر اقتصادية كبيرة، وكلف الطرفين وبالتالي انعكس ذلك على قوة عملاتهم. headtopics.com