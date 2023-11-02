صحيفة بوليتيكو الأمريكية: بايدن وإدارته بحثوا نهاية أيام نتنياهو السياسية

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري. وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك
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MOBTADA: بوليتيكو الأمريكية: بايدن أكد أن هذه الأيام هي الأخيرة لـ نتنياهو في منصبهذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلت عن مصادر مسؤولة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لكبار مساعديه أن هذه الأيام ربما تكون الأخيرة لـ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياته السياسية.
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