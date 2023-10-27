صحفي فلسطيني: قصف عنيف على شمال غزة والطواقم عاجزة للوصول للجرحى والشهداء

مصراوي قال أحد الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين بشمال قطاع غزة، إن الاحتلال يشن غارات عنيفة منذ نحو 4 ساعات، قام خلالها بحزام ناري شديد، ليسقط العديد من الشهداء والجرحى. وتابع الصحفي الفلسطيني في رسالة صوتيه، قبل انقطاع الاتصالات معه: "هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبة في الاتصال والتواصل بسبب الانقطاع بشكل كامل، لا يوجد انترنت ولا يوجد اتصال نهائيا".

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

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