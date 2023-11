صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 8805 شهيد

ذكرت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ارتفعت إلى 8805 شهيد. في السياق نفسه، أعلن المستشفى الإندونيسي الذي يشكل عصب الخدمات الصحية شمال غزة، ليل الأربعاء/الخميس، توقف المولد الرئيسي عن العمل بشكل نهائي.وأشارت إلى أنه تم تشغيل المولد الثانوي في بعض الأقسام، لكن توقف المولد الرئيسي أدى إلى توقف الأنظمة الكهروماكينية عن العمل لجميع المستشفى، بما في ذلك أنظمة التهوية في غرف العمليات، وتوقف محطة الأكسجين الوحيدة بالمستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى.

