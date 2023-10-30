صحة الدقهلية: دعم وحدة الكلى بمستشفى السنبلاوين بـ17 ماكينة غسيل كلوى

وقال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، إن ذلك يأتي ضمن سلسلة التطوير الشامل لوحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين حيث تم مؤخرا افتتاح الوحدة ومحطة معالجة المياه .ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار.

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محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزيافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزيافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي. اقرأ أكثر ⮕

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