صحة كفر الشيخ: قافلة طبية مجانية لأهالى قرية طاهر ضمن مبادرة حياة كريمة

في قرية طاهر بمركز كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، تم إجراء 160 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 41 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ614 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ86 مواطن خلال القافلة.

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