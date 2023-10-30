صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:14 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:14 موقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».

وأشار إلى أن الوزارة تلقت 1950 بلاغًا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1050 طفلًا، منوهًا أن «عددًا كبيرًا من الشهداء لازالوا تحت الأنقاض حتى اللحظة». ولفت إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على المنظومة الصحية، قائلًا إن الوزارة رصدت استشهاد 124 كادرًا طبيًا وتدمير 25 سيارة إسعاف.

وذكر أن الاحتلال استهدف 57 مؤسسة صحية، وأخرج 12 مستشفى و32 مركزا للرعاية الأولى عن الخدمة؛ بسبب القصف ونفاد الوقود.

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