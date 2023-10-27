صحة المنيا: الكشف على 1787 مريضا بقافلة طبية بديرمواس

المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"حياة كريمة" وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ورعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بالمركز الطبي بمركز ديرمواس.المنيا..

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه تم توقيع الكشف على 386 حالة جراحة و393 حالة أطفال و 278 باطنة و113 نساء و79 اسنان و 131 جلدية و48 تنظيم أسرة و197 رمد و162 أنف واذن. وتم عمل 111 تحاليل مختلفة و 7 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 121 مترددوتم اجراء خلع اسنان لسبع حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى 143 مترددا.

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