صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

وقال صبري عبد المنعم، إن الشقة مقرها المقطم وإنه لا يمتلك غيرها ولا يمتلك أي ممتلكات أخرى، وأوضح أن صديقه أخبره بأنه وجد مشتريا لشقة المقطم، وحينما اطلع على العقد وجده مكتوبا عليه شركة سعودية، فجعل قلبه يطمئن.

وأضاف أنه حينما ذهب للشهر العقاري وقت تسجيل عقود الشقة، تفاجأ بأنها تم تسجيلها باسم سيدة أخرى، وأنه وقتها أجرى عملية قلب مفتوح وليس بكامل تركيزه، وأنه لم يتمكن من صرف الشيك في البنك، لأنه مكتوب باسم سيدة أخرى

وأكد أنه تواصل مع الجهات الأمنية بعد اكتشاف تعرضه لـ عملية نصب، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات و قدم الشكر للجهات الأمنية+

