صالون رابطة الرواد بـ'الصحفيين' يناقش غدا الصراع العربى مع الصهاينة

يستضيف صالون رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، غدا السبت ، اللواء محمد رشاد، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، ليقدم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التى يشنهاومن المقرر أن يستعرض اللواء محمد رشاد الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والحرب الدائرة، يدير الندوة الكاتب الصحفى محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، ويحاوره الكاتب الصحفى محمد الشافعى، والكاتب الصحفى عبد الله حشيش.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

يستضيف صالون رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، غدا السبت ، اللواء محمد رشاد، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، ليقدم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التى يشنهاومن المقرر أن يستعرض اللواء محمد رشاد الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والحرب الدائرة، يدير الندوة الكاتب الصحفى محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، ويحاوره الكاتب الصحفى محمد الشافعى، والكاتب الصحفى عبد الله حشيش.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

الصراع العربى مع الصهاينة وحرب إبادة غزة على طاولة صالون رابطة الرواد بـ'الصحفيين'يستضيف صالون رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، السبت القادم، اللواء محمد رشاد، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، ليقدم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التى يشنها اقرأ أكثر ⮕

'الصراع العربي مع الصهاينة وحرب إبادة غزة' في صالون رابطة الرواد بنقابة الصحفيينيستضيف صالون السبت، التابع لرابطة الرواد بنقابة الصحفيين، اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق، الخبير الاستراتيجي العسكري، ومسئول ملف الصراع العربي والمصري الإسرائيلي، ليُقدّم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التي يشنّها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين بغزة، والإبادة البشرية من... اقرأ أكثر ⮕

«حرب إبادة غزة» في صالون رابطة الرواد بنقابة الصحفيينيستضيف صالون رابطة الرواد السبت التابع لرابطة الرواد بنقابة الصحفيين، اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، ومسئول ملف الصراع العربى والمصرى الإسرائيلى ليقدم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التى يشنها الكيان الصهيونى على الأشقاء الفلسطينيين بغزة والإبادة البشرية من قبل قوات الاحتلال الصهيونى. اقرأ أكثر ⮕

وكيل المخابرات الأسبق يقدم حلولًا.. 'الصحفيين' تناقش تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وحرب غزةوكيل المخابرات الأسبق يقدم حلول ا الصحفيين تناقش تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وحرب غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

زعماء الاتحاد الأوروبى يناقشون اليوم 'الهدنة الإنسانية' فى غزةيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الصراع بين إسرائيل وفلسطين اليوم الخميس وغدا الجمعة في قمة المجلس الأوروبي اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء كندا يناقش مع أحزاب المعارضة تطورات الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيةبحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع أحزاب المعارضة في (أوتاوا) تطورات الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والدور الذي يجب أن تلعبه كندا في هذا الملف. اقرأ أكثر ⮕