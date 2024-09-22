صالون التنسيقية يناقش قضية الحروب السيبرانية وتوظيف التكنولوجيا في صراعات الدول

صالون التنسيقية يناقش قضية الحروب السيبرانية وتوظيف ال تكنولوجيا في صراعات الدول.. المشاركون يوجهون توصيات لمواجهة ال مخاطر .. وضرورة الاستثمار فى تقنيات الحماية..ويؤكدون: حروب الجيل الرابع تستخدم لتدمير المجتمعاتاضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وأضاف أن هذه العمليات تبدأ بالحروب والعمليات النفسية، وأن ما حدث في العراق يعتبر دليلًا على ذلك، حيث تم تقسيم العراق بين السنة والشيعة. وأشار السخاوي خلال كلمته في صالون التنسيقية، إلى أن الرسائل الاحتيالية التي يتعرض لها المواطنون بدأت تنكشف للجميع، ولكن التحدي الأكبر يكمن الآن في التقنيات الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي هذه التقنيات تمكن من تركيب الصور والفيديوهات بشكل يساعد على ابتزاز الأفراد، مما يبرز الحاجة الملحة للتوعية المجتمعية حول هذه المخاطر.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، أنه يجب التفريق بوضوح بين الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية، وأشار إلى أن الحرب الإلكترونية هى تلك التي تحدث على أرض الواقع بين الدول، بينما الهجمات السيبرانية تُستخدم فيها الإنترنت كوسيلة لتحقيق الأهداف المدمرة.

حرب سيبرانيه تقنيه أمن مخاطر تكنولوجيا

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