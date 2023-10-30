صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة

.الإسرائيلى ارتكب 908 مجازر ضد العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8306 شهداء.

وبحسب الصحة الفلسطينية، استشهد 124 كادرا صحيا وتم استهداف 57 مؤسسة صحية، وفقا لما أوردته قناة"القاهرة الإخبارية".حملات المقاطعة على الإنترنت.. ماجستير بامتياز بإعلام المنصورةخبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي

إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «نتيف هعسراه» شمال قطاع غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

صافرات إنذار تدوي في تل أبيب وعسقلانأفادت وسائل الإعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وتل أبيب وغوش اقرأ أكثر ⮕

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد قصف صاروخي من الفصائل الفلسطينيةأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في عدّة مناطق بتل أبيب بسبب قصف صاروخي، وتم إجلاء 60 ألف مستوطن من الحدود الشمالية في غلاف غزة. اقرأ أكثر ⮕

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد قصف صاروخي من المقاومة الفلسطينيةأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في عدّة مناطق بتل أبيب بسبب قصف صاروخي، وتم إجلاء 60 ألف مستوطن من الحدود الشمالية في غلاف غزة. اقرأ أكثر ⮕

ماتت من الخوف.. مقتل مستوطنة إسرائيلية بسكتة قلبية بسبب صافرات الإنذار بأسدوداكدت وسائل إعلام عبرية، مقتل مستوطنة بسكتة قلبية من الخوف، عقب انطلاق صافرات الانذار في أسدود نتيجة صاروخ اطلق من قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

سرايا القدس تتبنى قصف مستوطنة نتيف هعسراه برشقة صاروخيةأفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، أنها قصفت حشودًا عسكرية شرق رفح بقذائف هاون. اقرأ أكثر ⮕