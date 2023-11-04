صافرات الإنذار في إيلات وقصف إسرائيلي في غزة

دوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة"القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل. يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين أمام مدخل مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة، اليوم السبت

. وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، في سقوط نحو 10 آلاف شهيد، وعشرات الآلاف من الإصابات الخطيرة بسبب قصف المنازل السكنية ومخيمات النازحين فوق رؤوس ساكنيها، واستخدام القنابل المحرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض، ما رفع نسبة الحروق بين المصابين إلى 80%، فيما يشكل الأطفال والنساء نسبة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع. ويتواصل الحصار الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، في محاولة لإجبار أصحاب الأرض من الفلسطينيين على التهجير القسري من موطنهم، مع صمت دولي مريب وحماية أمريكية وغربية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار عداءًا للولايات المتحدة في العديد من الدول العربية

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ELBALADOFFİCİAL: صافرات الإنذار تدوي في النقب وغلاف غزةدوّت صافرات الإنذار في النقب وغلاف غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية من غزة. وكانت وزارة الصحة بغزة ، اليوم الجمعة، ذكرت

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MOBTADA: «القاهرة الإخبارية»: صافرات إنذار تدوي في موقع «كيسوفيم» بغلاف غزةانطلق دوي صافرات الإنذار في موقع 'كيسوفيم' بمنطقة غلاف غزة، صباح اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية.

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SHOROUK_NEWS: القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في أكثر من 20 مستوطنة إسرائيليةصافرات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية.

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