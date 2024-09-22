صادرات الفاكهة والخضروات المصرية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد

كتب-محمود سليمالصادرات الزراعية المصرية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة في هذا المجال بفضل مواردها الطبيعية من الأراضي الزراعية والمياه، وتنوع منتجاتها الزراعية عالية الجودة.تشكل الفواكه والخضروات النسبة الأكبر من الصادرات الزراعية المصرية، وتتنوع بين الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو والطماطم والثوم والفراولة والجوافة والرمان وغيرها.

وتساهم الحبوب والبقوليات بشكل كبير في الصادرات الزراعية، ومن أهمها القمح والأرز والفول، وتشهد المنتجات الزراعية المصنعة نمواً متزايداً في الصادرات المصرية، مثل العصائر والمربى والزيتون المخلل. وتساهم الصادرات الزراعية بشكل كبير في زيادة الدخل القومي المصري وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للسكان، وفي التنمية الريفية وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، وتساهم الصادرات الزراعية في تعزيز العلاقات التجارية مع العديد من الدول.حول إجمالي الصادرات الزراعية من 1 يناير 2024 حتى 18 سبتمبر 2024، وقد بلغت هذه الصادرات 6.4 مليون طن، مسجلة زيادة تزيد عن 529 ألف طن مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

صادرات، زراعة، مصر، اقتصاد، فواكه، خضروات

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