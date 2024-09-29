شيرين عبد الوهاب اعتذرت من أخيها محمد

قَبِل محمد عبد الوهاب اعتذار شقيقته المطربة شيرين عبد الوهاب ، وذلك بعد رسالة اعتذار منها له عبر حسابها بموقع تويتر، حيث قالت: "فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا عشان فيه يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضى ربنا بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا ما عملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن.. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقَبِل محمد اعتذار شقيقته، وردّ في رسالة عبر خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع فيس بوك: انتي تاج راسي وأنا تحت رجلك. وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد حرصت على تقديم الدعم إلى لبنان وشعبها بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التى راح ضحيتها مئات الشهداء. ونشرت شيرين صورة لعلم لبنان عبر حسابها على موقع X، معلقة عليه: "أنا قلبى حزين على أكتر بلد علمتنى يعنى إيه الفرحة وعلمتنى الصمود.. لبنان مأذية عشان هى من أجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم ويساعدكم".

وفي سياق آخر طرحت شيرين مؤخرا أحدث أغاني ألبومها الجديد، والتي جاءت بعنوان "عودتني الدنيا"، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.ناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع.. فيديووزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائية

شيرين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب اعتذار أخوة كلمات شيرين

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

شيرين عبد الوهاب تهرب بجمهورها من ملاحقات الحذفتعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغانيها السبع حالة من التناقض بين النجاح المتكرر للأغاني المحذوفة

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

لـ 7 أكتوبر.. تأجيل دعوى قضائية بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب و روتاناقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية بين المطربة «شيرين عبد الوهاب» وشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» بشأن حذف روتانا أغاني شيرين عبد الوهاب إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

شيرين عبد الوهاب بعد فوزها بأحد جوائز تصويت الجمهور: قد إيه فرق معايا نفسيا ومعنويافي الساعات الماضية فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب بأحد الجوائز الغنائية، باختيارها أحسن مطربة بجائزة الجمهور،

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

تصريح غامض وصورة وتعليق.. آخر التطورات بين شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوشنشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالأمس، صورة مع المحامي ياسر قنطوش.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

مجانًا.. شيرين عبد الوهاب تعلن طرح ألبومها الجديد على «WeTransfer»طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد مجانا على WeTransfer

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

في ظل أزمات روتانا.. حفل غنائي جديد لـ شيرين عبد الوهابفي ظل أزماتها الانتاجية وأغانيها المسربة التي تتلقى نجاح جماهيري كبير، تلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »