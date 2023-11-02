شيخ مشايخ قبائل سيناء: الرئيس السيسي أنقذ مصر من عنق الزجاجة

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن سيناء ليست وطنًا بديلًا لأحد وهو ما أثلج صدورهم، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد الفلسطينيين ولكن معهم في كل دعم مادي ولوجيستي لأنه كما قال الرئيس السيسي إنه بتهجيرهم سيتم تصفية القضية الفلسطينية.
وتابع أن سيناء خط الدفاع الأول لمصر على مدار التاريخ، وكما قال الرئيس الراحل أنور السادات"إن أبناء سيناء رادارات بشرية ولولاهم لما انتصرنا في حرب أكتوبر"، مشيرًا إلى أن بدو سيناء حاربوا الإرهاب مع الجيش والشرطة وكانوا في خندق واحد.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في إياب الدوري الأفريقيعاجل..
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