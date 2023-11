شيخ مشايخ قبائل سيناء: الرئيس السيسي أنقذ مصر من عنق الزجاجة

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن سيناء ليست وطنًا بديلًا لأحد وهو ما أثلج صدورهم، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد الفلسطينيين ولكن معهم في كل دعم مادي ولوجيستي لأنه كما قال الرئيس السيسي إنه بتهجيرهم سيتم تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن سيناء خط الدفاع الأول لمصر على مدار التاريخ، وكما قال الرئيس الراحل أنور السادات"إن أبناء سيناء رادارات بشرية ولولاهم لما انتصرنا في حرب أكتوبر"، مشيرًا إلى أن بدو سيناء حاربوا الإرهاب مع الجيش والشرطة وكانوا في خندق واحد.

YOUM7: شيخ مشايخ سيناء: مصر لم تفرط فى القضية الفلسطينية على مدار تاريخها.. فيديوقال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، فى تصريحات خاصة لـ'تليفزيون اليوم السابع'، إن مصر على مدار تاريخها وحكامها لم تفرط فى القضية الفلسطينية..

MOBTADA: رئيس الوزراء يلتقي مشايخ وعواقل شمال سيناء بالكتيبة 101 (بث مباشر)يلتقي رئيس الوزراء يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، مشايخ وعواقل شمال سيناء، بمقر الكتيبة 101 بالعريش.

ALBAWABANEWS: بالفيديو.. الشيخ عيسى الخرافين: نشهد تنمية حقيقية وغير مسبوقة في سيناءقال الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء: إن القبائل قدمت دعم كبير للدولة المصرية لدعم التنمية في سيناء وهو كان دعم لوجيستي وأمني وعملي وفعلي، مع الحكومة ضد الإرهاب،

ELBALADOFFICIAL: شيخ مشايخ قبائل سيناء: نشهد الآن تنمية غير مسبوقةقال الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء: “الحمد لله ربنا نصرنا على الإرهاب نحن والقوات المسلحة، وقضينا عليهم من شهر يناير الماضي”.

ELBALADOFFICIAL: كلنا وطنيون.. شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: السيسي مهتم بتطوير أرض الفيروزعلق الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء ، على زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة .

جريدة الفجر: شيخ مشايخ قبائل سيناء: تكلفة المرحلة الثانية في التنمية 360 مليار جنيهأعرب الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، عن سعادته بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصفا إياها أنها زيارة جيدة.

