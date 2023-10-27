شيخ الأزهر: ممارسات الاحتلال الصهيوني في غزة إرهاب أعمى

شيخ الأزهر: فلسطين تتعرض لمجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها 18 شاحنة ضخمة.. شيخ الأزهر يوجه بتسيير قافلة إلى غزة محملة بالأدوية والسلع وطالب شيخ الأزهر، العالم، بإدانته، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

وأضاف: واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، التكاتف؛ لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة الآن «إرهاب أعمى»أكد فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة «إرهاب أعمى». اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن في غزة إرهاب أعمىقال فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

'ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى'.. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف)وصف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتهاكات الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة بـ'إرهابٌ أعمى'. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة إرهاب أعمى ومجزرة إنسانيةقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما يمارسه الاحـتلال الغاشم الآن في غـزة هو إرهاب أعمى وانتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة إرهابٌ أعمى وانتهاكٌ لكل المواثيق والأعرافقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري : الجرائم في حق شعب فلسطين الموت بلا مقبرةقال الإعلامي مصطفى بكري أن قوات الاحتلال الصهيوني مستمرة في قصف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة......... اقرأ أكثر ⮕