شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيوني

وقال الطيب إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

وتابع شيخ الأزهر: واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.وزير الأوقاف من نويبع: مصر لديها جيش يحمي ولا يبغي لكنه نار تحرق المعتديتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةوزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديو

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

baladtv »

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن في غزة إرهاب أعمىقال فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

حقوق الإنسان بالنواب: نجهز ملف يرصد انتهاكات إسرائيل لتداوله في المحافل الدوليةأكدت النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الانسان بمجس النواب، عملهم على ملف يجهزونه ويرصد انتهاكات اسرائيل ضد المدنيين في فلسطين وفيه كل المخالفات الصريحة من الكيان الصهيوني اقرأ أكثر ⮕

عليّ صوتك يا عمر.. طفل فلسطيني يلقن شقيقه الشهادة بصمود في مشهد يدمي القلوبكثيرة هي القصص التي تسبب وجعا وتعصر القلوب عصرا أثناء الحروب، وفي العدوان الفاجر الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين، كثير من القصص التي يدمع لها القلب قبل العين اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من شيخ الأزهر على الاجتياح البري لغزة: «إرهاب أعمى»شيخ الأزهر يؤكد أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ لإنقاذ هذا الشعب الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرفها التاريخ اقرأ أكثر ⮕

برلماني: القمة المصرية الفرنسية جاءت في وقت مناسب لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيينبرلماني القمة المصرية الفرنسية جاءت في وقت مناسب لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕