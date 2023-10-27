شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة إرهاب أعمى ومجزرة إنسانية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما يمارسه الاحـتلال الغاشم الآن في غـزة هو إرهاب أعمى وانتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا.وقال شيخ الأزهر في تصريحات نقلتها فضائية"اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل،"لن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء وكل من دعم استمرار هذا الإرهاب".

وأَضاف"واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حل فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يمارس ضده مجـزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلا لها".وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة محاولة لخلق الظلام حتى يرتكب الاحتلال الجرائم في القطاع.

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شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة الآن «إرهاب أعمى»أكد فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة «إرهاب أعمى». اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن في غزة إرهاب أعمىقال فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة إرهابٌ أعمى وانتهاكٌ لكل المواثيق والأعرافقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

'ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى'.. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف)وصف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتهاكات الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة بـ'إرهابٌ أعمى'. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من شيخ الأزهر على الاجتياح البري لغزة: «إرهاب أعمى»شيخ الأزهر يؤكد أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ لإنقاذ هذا الشعب الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرفها التاريخ اقرأ أكثر ⮕