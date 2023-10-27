شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء

جيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جويالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

جيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جويالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءشيخ الأزهر يعلق على وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أحد علماء الأزهر: لابد أن يقابل الإنسان النعمة بالشكرقال الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف ان الله سبحانه وتعالى جعل اللسان آية من آياته ومعجزة من معجراته، لأنها تعبر عن كل ما فى جسم الإنسان، فالكلمة نور اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من شيخ الأزهر على الاجتياح البري لغزة: «إرهاب أعمى»شيخ الأزهر يؤكد أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ لإنقاذ هذا الشعب الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرفها التاريخ اقرأ أكثر ⮕