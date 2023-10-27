شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء

ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوما بحريا تحضيريا على قطاع غزةعلق فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على العدوان الإسرائيلي العاشم الآن في غزة.

وقال الطيب عبر صفحته على منصة إكس (تويتر سابقا):"إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

وأضاف:"على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني". واختتم شيخ الأزهر قائلا:"وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها". headtopics.com

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أحد علماء الأزهر: لابد أن يقابل الإنسان النعمة بالشكرقال الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف ان الله سبحانه وتعالى جعل اللسان آية من آياته ومعجزة من معجراته، لأنها تعبر عن كل ما فى جسم الإنسان، فالكلمة نور اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من شيخ الأزهر على الاجتياح البري لغزة: «إرهاب أعمى»شيخ الأزهر يؤكد أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ لإنقاذ هذا الشعب الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرفها التاريخ اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن في غزة إرهاب أعمىقال فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕