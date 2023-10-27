عاجل | شيخ الأزهر يدين مايحدث في غزة: التاريخ لم يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين وكل من دعم الإرهاب الصهيوني..هاجم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، كيان الاحتلال الإسرائيلي على ما يفعله في فلسطين من إبادات جماعية للشعب الفلسطيني من دون رحمة، وذلك من أجل تهجيرهم من أرضهم، فلم يفرق الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مابين الاطفال والنساء والشيوخ

ونشر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بيان من خلال صفحته الرسمية على موقع"فيسبوك"، أدان فيه مايحدث في غزة الآن على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن شنت عناصر الكيان الصهيوني هجمات حادًا على سكان قطاع غزة أدت إلى قطع وسائل الاتصال الهاتفي.

عاجل |وكتب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب:"إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية". headtopics.com

شيخ الأزهر يدين مايحدث في غزة: التاريخ لم يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين وكل من دعم استمرار الإرهاب الصهيونيعاجل | شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة الآن «إرهاب أعمى» وتابع شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب حديثه قائلًا:"على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني".

وأتم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب حديثه قائلًا"واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها". headtopics.com

على الصعيد الآخر، دعت حماس العالم إلى"التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأشارت إلى أنها تتصدّى لتوغّل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج في قطاع غزة.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل -"انقلب السحر على الساحر"..

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عاجل| شيخ الأزهر: لن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءوقال شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية أنه لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءشيخ الأزهر يعلق على وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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