شيخ الأزهر: لن يرحمَ التاريخ مَن تخاذلوا للدفاع عن الفلسطينيين ودعموا الاحتلال الصهيوني

قال شيخ الأزهر أ. د أحمد الطيب إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

وأضاف الطيب، وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها. يذكر أن الاحتلال الصهيوني قد بدأ حملة موسعة منذ عدة ساعات على غزة بشتى الطرق الوحشية ودون اعتبار لأي قوانين أو أعراف دولية وعدم الاكتراث للمدنيين أو للمستشفيات الموجودة.وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأولكورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..

عاجل| شيخ الأزهر: لن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءوقال شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية أنه لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر يدين مايحدث في غزة: التاريخ لم يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين وكل من دعم الإرهاب الصهيونيعاجل | شيخ الأزهر يدين مايحدث في غزة: التاريخ لم يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين وكل من دعم استمرار الإرهاب الصهيوني اقرأ أكثر ⮕

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕