شوقي: الخطيب يفهم جهد اللاعبين ويقدرهم كثيرا

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وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس:"أنا مشجع أهلاوي وسعيد بما يحققه فريقي، ونتمنى العمل دائما لصالح النادي، ومشاعري دائمًا مختلفة تماما بعيدا عن مجلس الإدارة، وسأظل مشجعًا بعيدًا عن العمل في الإدارة، وأنا حريص دائمًا على السفر مع فريق الكرة على مدار 50 عامًا سواء داخل مصر أو خارجها، ولا أعرف شكل الاهلي في التليفزيون لأنني موجود دائما في الملعب مع الجمهور منذ الطفولة".

وواصل:"الكابتن الخطيب كان تضايق جدًا من اطمئنان وثقة البعض بشأن تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، وكل ما يقال عن المباراة غير صحيح، الأهلي يحترم الخصم دائمًا، والمنافسة عربية مصرية.

أهلي، محمود الخطيب، محمد شوقي، الدوري المصري، كأس

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