شوط أول سلبي فى مواجهة كريستال بالاس ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي

سيطر التعادل السلبي، على أحداث الشوط الأول من مواجهة توتنهام مع مضيفه فريق كريستال بالاس، والمقامة حاليا على ملعب "سيلهرست بارك"، فى افتتاح مباريات الجولة العاشرة من

وجاء الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس ضد توتنهام، متوسط المستوى من جانب الفريقين، ولم تسنح فرص خطيرة للجانبين، خلال أول 45 دقيقة من اللقاء. ويحتل توتنهام صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين مانشستر سيتي وأرسنال أصحاب الوصافة بالتساوي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.

ويستهدف فريق توتنهام بقيادة مدربه أنجي بوستيكوجلو، تحقيق الإنتصار على كريستال بالاس والخروج بالثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي. فاز توتنهام على فولهام بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، وإعتلي صدارة البريميرليج مستفيدًا من تعادل أرسنال مع تشيلسي 2-2 بقمة الجولة التاسعة. headtopics.com

حصد بوستيكوجلو 23 نقطة من أول 9 مباريات له في البريميرليج على رأس القيادة الفنية لتوتنهام (7 انتصارات- تعادلين)، وهو الرقم الأكبر لأي مدرب في أول 9 مواجهات له في تاريخ المسابقة. وسيواجه توتنهام فقدان إيف بيسوما لاعب وسط السبيرز أمام تشيلسي في ديربي لندن بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، حال حصوله على بطاقة صفراء أمام بالاس اليوم.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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