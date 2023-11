شوبير: موديست صفقة غير ناجحة مع الأهلي.. وكولر بيتأخر في إجراء التغييرات

قال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "هناك علامات استفهام حول أداء البدلاء، رغم مشاركتهم ولكن لا ينصفوا كولر مثل أنتوني موديست وأحمد عبد القادر، وعبد القادر لعب في الدقيقة 77 وحصل على كرات كثيرة وليس عليه أن يقوم بمراوغة كل اللاعبين، وهو لاعب جيد لا جدال عليه، وبالنسبة لموديست تجربته محكوم عليها بعدم النجاح، ولم يتأقلم مع الأهلي أو الكرة المصرية، وصفقة غير ناجحة".

أكمل: "واضح أن كولر لديه أمل في موديست، واللاعب شارك في الدقيقة 70 ولم يلمس الكرة، وقد يكون مهاجم فذ في الدوري الألماني ولكن مرماش بياضه مع الأهلي ، بعكس رضا سليم اللي اظهر مهاراته وبيعرف يراوغ ويصنع الفارق".

شدد: "الأهلي يحتاج مهاجم سواء من قطاع الناشئين أو يشتري مهاجم من برة، ولكن ما نراه من موديست أنه لن يتأقلم مع الأهلي، والسؤال كمشجع، هل هتصبر عليه". استطرد: "منقدرش نقول أي حاجة على التحكيم والحكم كان 10 على 10 حتى ركلة الجزاء في نهاية المباراة ليس بها ركلة لان الكرة ارتدت من زميل لاعب صن داونز قبل الوصول إلي يده، والأهلي خرج نفسه بنفسه من البطولة، لأن الأهلي في مباراة الذهاب احترم صن داونز اكتر من اللازم ولعب مباراة دفاعية جدا وكولر اعترف بده وقال هعوض ده في مباراة الذهاب، وحقيقة الأهلي عمل شوط رائع في الشوط الأول واهدر العديد من الفرص وكل حاجة اتعملت في الشوط الأول".

أضاف: "في الشوط التاني اللعيبة تعبت جدا بعد ما جريوا كتير في الشوط الأول، وصن داونز لم يصل إلى مرمى الشناوي إلا في كرة واحدة، ومن وجهة نظري كولر بيتأخر في التغييرات وإمام عاشور أنهك جدا في الشوط الاول، ومعظم اللعيبة كانوا في حالتهم، ولازم نتوقف قدام اكرم توفيق، الي بيأدي بالشكل ده والروح ده بعد غياب اكتر من 300 يوم وكولر عمل كل المغامرات دفع بافشة وصلاح محسن وسيطر تماما على المباراة ، ولكن دايما بنشتكي ان الأهلي بيضيع فرص، واللي بيضيع بيدفع التمن، والأهلي ضيع على نفسه الكثير من المجد".

