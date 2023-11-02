شوبير يفتح النار على موديست: الأهلي يحتاج لمهاجم جديد

أضاف شوبير:" أتحدث عن موديست وأحمد عبد القادر، عبد القادر لم يكن متواجدا المباراة الماضية، لكنه شارك في الدقيقة 77، وكان لدينا حوالي 7 دقائق وقت بدل ضائع، وأتيحت له الكثير من الكرات، لمسة ولعبة، لن تستطيع مراوغة الفريق بأكملة، هناك لاعبين يشاركوا لخمس دقائق فقط ويغيروا النتيجة تماما، لكن أحمد عبد القادر لاعب جيد وليس هناك خلاف على ذلك".
أشار شوبير:" أنتوني موديست.. أرى أن تجربة موديست محكوم عليها بعدم النجاح، لن يتأقلم من النادي الأهلي والكرة المصرية، صفقة غير ناجحة". أوضح شوبير:" هل هناك أمل في موديست؟ واضح أن كولر لديه أمل فيه، في مباراة الأمس شارك موديست في الدقيقة 70 ولم يلمس الكرة، وشارك في مباراة الذهاب لمدة 20 دقيقة لو يلمس الكرة أيضًا".
واصل شوبير:" من الممكن أن يكون مهاجمًا فذا في الدوري الألماني، لكنه لم يقدم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي، ربما شارك رضا سليم لدقائق معدودة لكن الجمهور يثق به". أتم شوبير:" هل الأهلي يحتاج لمهاجم؟ نعم الأهلي محتاج مهاجم، من قطاع الناشئين من خرج النادي مثلما يريد، لكن أنتوني موديست لن يتأقلم مع النادي الأهلي، سيقول البعض أن الموسم طويل وأن الأهلي دفع به مبلغًا كبيرًا.. موافق، هل سيصبر عليه مشجعي الأهلي أو يصبر عليه كولر، سنرى ما سيحدث الفترة المقبلة".شريان الحياة.. دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطيني.. فيديو
مصر عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕