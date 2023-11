شوبير يفتح النار على موديست: الأهلي يحتاج لمهاجم جديد

أضاف شوبير:" أتحدث عن موديست وأحمد عبد القادر، عبد القادر لم يكن متواجدا المباراة الماضية، لكنه شارك في الدقيقة 77، وكان لدينا حوالي 7 دقائق وقت بدل ضائع، وأتيحت له الكثير من الكرات، لمسة ولعبة، لن تستطيع مراوغة الفريق بأكملة، هناك لاعبين يشاركوا لخمس دقائق فقط ويغيروا النتيجة تماما، لكن أحمد عبد القادر لاعب جيد وليس هناك خلاف على ذلك".

أشار شوبير:" أنتوني موديست.. أرى أن تجربة موديست محكوم عليها بعدم النجاح، لن يتأقلم من النادي الأهلي والكرة المصرية، صفقة غير ناجحة". أوضح شوبير:" هل هناك أمل في موديست؟ واضح أن كولر لديه أمل فيه، في مباراة الأمس شارك موديست في الدقيقة 70 ولم يلمس الكرة، وشارك في مباراة الذهاب لمدة 20 دقيقة لو يلمس الكرة أيضًا".

واصل شوبير:" من الممكن أن يكون مهاجمًا فذا في الدوري الألماني، لكنه لم يقدم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي، ربما شارك رضا سليم لدقائق معدودة لكن الجمهور يثق به". أتم شوبير:" هل الأهلي يحتاج لمهاجم؟ نعم الأهلي محتاج مهاجم، من قطاع الناشئين من خرج النادي مثلما يريد، لكن أنتوني موديست لن يتأقلم مع النادي الأهلي، سيقول البعض أن الموسم طويل وأن الأهلي دفع به مبلغًا كبيرًا.. موافق، هل سيصبر عليه مشجعي الأهلي أو يصبر عليه كولر، سنرى ما سيحدث الفترة المقبلة".شريان الحياة.. دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطيني.. فيديو

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مجاش أصلا| ميدو يعلق على أداء موديست في لقاء الأهلي وصن داونزقال أحمد حسام ميدو، إن أنتوني موديست مهاجم الأهلي ضعيف على المستوى البدني.............................

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مجدي عبد الغني : فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديوأبدى مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، حزنه على إقصاء الأهلي من الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي، منتقدًا التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهليأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أن الأهلي يضيع الوقت مع موديست، حتى تحليل أدائه تضييع وقت.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: كالوشا: مابولولو والجزيري أخطر من موديستأكد أحمد كالوشا مدافع نادي إنبي أن أنطوني موديست مهاجم الأهلي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تجربة فاشلة.. شوبير يهاجم أداء موديست مع الأهليكشف الإعلامي أحمد شوبير، رأيه في أداء بعض لاعبي النادي الأهلي أمام صن داونز. وقال عبر برنامجه الإذاعي

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: كولر: موديست يحتاج للوقت.. ونعمل على تاهيلهعلق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على إداء انتوني موديست خلال مباراة صن داونز التي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕