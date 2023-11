شهداء وجرحى في استهداف مدرسة تأوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة

وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض معركة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. فيما ذكرت مصادر ميدانية لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن شهداء وإصابات خطيرة في مج.زرة بحق المدنيين بمحيط المستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة.وقصفت كتائب القسام برشقات صاروخية متتالية من غزة تل أبيب وهرتسليا وكفار سابا ورعنانا.

