شهدت مصر انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024-2025

صلاح في التشكيل المثالي للجولة الخامسة للدوري الإنجليزينشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:48 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:48 متابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

من جهته، أشار وزير التربية والتعليم إلى نجاح خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية، في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.

وأكد عبد اللطيف حرصه خلال جولته الميدانية على متابعة تنفيذ الآليات والحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين، موضحاً أنه كما ساهمت حلول خفض كثافة الفصول في إضافة 100 ألف فصل جديد، فقد أثمرت الحلول المتبعة أيضاً لسد عجز المدرسين عن انفراجة كبيرة، كما أن هناك سعياً دائماً ومستمراً للتعامل مع كافة التحديات، وفقاً لخصوصية كل إدارة مدرسية.

التربية والتعليم العام الدراسي التعليم قبل الجامعي مصر مدبولي عبد اللطيف

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

انطلاق العام الدراسي الجديد.. جولات ميدانية لقيادات وزارة التربية والتعليمبدء العام الدراسي الجديد 2024-2025

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

جرس الحصة ضرب.. عودة التلاميذ والطلاب لفصولهم مع بداية العام الدراسى الجديد.. وزير التعليم يتابع انتظام الدارسة من الصعيد.. المدارس تستقبل الطلاب بالبالونات والهدايا.. وحفلات بالعرائس في طوابير الصباح.. صورأجواء من البهجة والفرحة سادت شوارع محافظات مصر، بعودة رائحة الدراسى في بداية العام الدراسى الجديد 2024/2025 بتوافد الأسر وأولياء الأمور بأطفالهم

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مدارس النيل المصرية تعلن جاهزيتها للعام الدراسي.. و10698 طالبا يبدأون الدراسةتعلن شركة مصر للإدارة التعليمية عن استعداداتها الكاملة لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في مدارس النيل المصرية الدولية..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

استقبال 2000 طالب في أول أيام الكشف الطبي بجامعة حلوانبدأت جامعة حلوان اليوم استقبال الطلاب المستجدين لإجراء الكشف الطبي للعام الدراسي 2024-2025، في خطوة تؤكد استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكامل جاهزيتها.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة حلوانبدأت جامعة حلوان، اليوم الإثنين، استقبال الطلاب المستجدين لإجراء الكشف الطبي للعام الدراسي 2024-2025، في خطوة تؤكد استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكامل جاهزيتها.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »