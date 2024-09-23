شهدت مصر انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024-2025

صلاح في التشكيل المثالي للجولة الخامسة للدوري الإنجليزينشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:48 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:48 متابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.
من جهته، أشار وزير التربية والتعليم إلى نجاح خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية، في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.
وأكد عبد اللطيف حرصه خلال جولته الميدانية على متابعة تنفيذ الآليات والحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين، موضحاً أنه كما ساهمت حلول خفض كثافة الفصول في إضافة 100 ألف فصل جديد، فقد أثمرت الحلول المتبعة أيضاً لسد عجز المدرسين عن انفراجة كبيرة، كما أن هناك سعياً دائماً ومستمراً للتعامل مع كافة التحديات، وفقاً لخصوصية كل إدارة مدرسية.
التربية والتعليم العام الدراسي التعليم قبل الجامعي مصر مدبولي عبد اللطيف
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