شهامة المصريين.. 600 متطوع يستقبلون مساعدات إنسانية للفلسطينيين في سيناء

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن 600 متطوع بالهلال الأحمر المصري قاموا بالعمل التطوعي في استقبال وتخزين وترتيب وتحميل المساعدات التي تصل المحافظة لصالح غزة، لأكثر من 70 ألف و763 ساعة عمل متواصلة منذ بدء الاحداث، معلنًا تضامن أهالي شمال سيناء مع أبناء قطاع غزة.

أشار زايد إلي وصول 270 شاحنة برًا ، محملة ب4000 طنا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة مقدمة من أكثر من 20 مؤسسة مصرية ومنظمة الي محافظة شمال سيناء.

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