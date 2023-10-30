شمامسة جدد لكنيسة الشهيدة دميانة ببني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة الشهيدة دميانة بعزبة الصعايدة التابعة للإيبارشية.، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في أمسية الصلاة، من أجل السلام في العالم، التي ترأسها قداسة البابا فرنسيس، بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.

وكان البابا فرنسيس، قد أعلن تخصيص يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، ليكون يومًا للصوم والصلاة والتوبة، من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم.البابا تواضروس: النجاح كلمة تُطلق على كل مراحل الحياةمارسيل كولر يضرب بيد من حديد..دش ساخن لثلاث لاعبين فمن هم؟

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رسامة شمامسة جدد في بني سويفشهدت كنيسة القديسة دميانة بعزبة الصعايدة التابعة لإيبارشية بني سويف اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023 رسم عدد من الشمامسة في رتبة أبصالتس وأغنسطس بيد الانبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها حيث صلي القداس الالهي، بكنيسة القديسة دميانة بعزبة الصعايدة. اقرأ أكثر ⮕

سقوط عصابة سرقة دراجات نارية ببنى سويفضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، عناصر تشكيل عصابي ببنى سويف، تخصص في سرقة الدراجات النارية، وثبت إرتكابهم 18 واقعة سرقة وإعادة المسروقات. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 4 هاربين من أحكام ببني سويف والمنياألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بني سويف والمنيا من ضبط 4 هاربين من أحكام ببني سويف والمنيا. اقرأ أكثر ⮕

ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببني سويفبعد 18 واقعة.. ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية ببنى سويف اقرأ أكثر ⮕

«حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة» تسلم عقود 1200 مشروع لتمكين الشباب ببني سويفتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أبو هشيمة الخير وحياة كريمة والأورمان تواصل توزيع 1200 مشروع اقتصادي و12 طن لحوم و6 الاف كرتونة ببني سويف اقرأ أكثر ⮕

انتظام الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة مواد البناء ببنى سويف.. صورانتظمت الدراسة اليوم بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء ببنى سويف فحص واختيار بلوكات الرخام - الصيانة العامة لخطوط الجلى - وصيانة شاسيهات SPD ، 3، بواقع 75 طالبا فى المدرسة.. اقرأ أكثر ⮕