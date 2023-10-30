شمامسة جدد لكنيسة الشهيدة دميانة ببني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة الشهيدة دميانة بعزبة الصعايدة التابعة للإيبارشية.، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في أمسية الصلاة، من أجل السلام في العالم، التي ترأسها قداسة البابا فرنسيس، بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.
وكان البابا فرنسيس، قد أعلن تخصيص يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، ليكون يومًا للصوم والصلاة والتوبة، من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم.البابا تواضروس: النجاح كلمة تُطلق على كل مراحل الحياةمارسيل كولر يضرب بيد من حديد..دش ساخن لثلاث لاعبين فمن هم؟
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