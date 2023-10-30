شكري ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

وأفاد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة بأن الوزيران تبادلا التقييمات حول مسارات التحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضرورة الدخول الآمن والكامل والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

ويحذر وزير الخارجية، دوما، من مغبة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأراضي المحتلة، مشددا على أن تلك الأحداث المندلعة من شأنها أن تقود إلى الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء

ويؤكد - في إطار جهوده المبذولة ومباحثاته مع الأطراف الدولية الفاعلة واتصالاته المكثفة - ضرورة إيجاد مسار للتهدئة بين أطراف النزاع المتصارعين في الأراضي المحتلة وتنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على وقف الاشتباكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرا من التبعات السلبية للمشهد المتردي على المنطقة برمتها. headtopics.com

كما يشدد على التزام مصر بمواصلة اتصالاتها مع الأطراف، للمطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطه، موضحاً أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من وقوع هذا السيناريو المؤلم؛ نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية.

سامح شكري لمبعوث أمريكا للشرق: يجب إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

مشاورات مصرية أردنية سعودية لبحث سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تواصل هاتفياً يوم ٢٩ أكتوبر الجاري مع كل من السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي. اقرأ أكثر ⮕

وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزةوزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الخارجية : ضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين في غزةأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم اقرأ أكثر ⮕

الخارجية: مصر تتطلع إلى تعزيز الجهود مع شركائها لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةعقد سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة خارجية بلجيكا حجّة لحبيب، حول مستجدات التصعيد العسكري في غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تتحدى قرارات المجتمع الدولى.. الأمم المتحدة تبحث عن موظفيها فى غزة بعد انقطاع الاتصال بهم.. الأمين العام جوتيريش: إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية.. ويشدد على حماية المدنيين وضرورة الهدنةعلي الرغم من اعتماد 120 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقرأ أكثر ⮕