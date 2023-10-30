شكرى يؤكد لوزير خارجية التشيك ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية، اليوم الاثنين، من جان ليبافسكى وزير خارجية التشيك حول التصعيد فى غزة.

وقال السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على منصة"إكس""توتير سابقا" -"إن الوزير شكري أكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، وأشار إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين".لكسر شوكة صن داونز..

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شكري يؤكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزةأكد سامح شكري وزير الخارجية، ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

شكري ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةتلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين اتصالاً من سيناتور بيني وونج وزيرة خارجية استراليا، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

سامح شكري لمبعوث أمريكا للشرق: يجب إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

شكري يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزةشكري يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مشاورات مصرية أردنية سعودية لبحث سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تواصل هاتفياً يوم ٢٩ أكتوبر الجاري مع كل من السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية : ضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين في غزةأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم اقرأ أكثر ⮕