شعبة الذهب: عيار 21 وصل إلى 3620 جنيها والأوقية تقترب من حاجز الـ2700 دولار

الأمم المتحدة: آلاف اللبنانيين فروا إلى سوريا بسبب الغارات الجوية الإسرائيليةشعبة الذهب: عيار 21 وصل إلى 3620 جنيها والأوقية تقترب من حاجز الـ2700 دولارالدور على مصر بعد غزة؟.. عمرو أديب: تتشل إيدك .. خايف بعد 30 سنة أقول لفظ صعبوزير الخارجية يوضح الموقف من سد النهضة: لن نفرط في قطرة واحدة من مياه النيلاستعرض الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، جهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضى حيث تضمنت شن حملة موسعة على 55 منشأة طبية خاصة بمركز ومدينة ميت غمر.
وتابع وكيل الوزراة، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرار بالغلق الإداري لنحو 25 منشأة منهم 9 منشآت لإدارتها دون ترخيص، و15 منشأة لتعدد وجسامة المخالفات الطبية. وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 183 منشأة طبية، تشمل 71 عيادة خاصة، فضلاً عن 39 مركزا طبيا ومعملا، و12 مستشفى وعيادة تخصصية.
وأشار إلى أن الأسبوع شهد فحص 3 شكاوى، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟ مستشار رئيس الجمهورية يجيب
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أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 3460 جنيهاتراجعت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم بحوالي 5 جنيهات، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3460 جنيها للجرام بدون مصنعية.
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