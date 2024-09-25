شعبة الذهب: عيار 21 وصل إلى 3620 جنيها والأوقية تقترب من حاجز الـ2700 دولار

الأمم المتحدة: آلاف اللبنانيين فروا إلى سوريا بسبب الغارات الجوية الإسرائيليةشعبة الذهب: عيار 21 وصل إلى 3620 جنيها والأوقية تقترب من حاجز الـ2700 دولارالدور على مصر بعد غزة؟.. عمرو أديب: تتشل إيدك .. خايف بعد 30 سنة أقول لفظ صعبوزير الخارجية يوضح الموقف من سد النهضة: لن نفرط في قطرة واحدة من مياه النيلاستعرض الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، جهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضى حيث تضمنت شن حملة موسعة على 55 منشأة طبية خاصة بمركز ومدينة ميت غمر.

وتابع وكيل الوزراة، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرار بالغلق الإداري لنحو 25 منشأة منهم 9 منشآت لإدارتها دون ترخيص، و15 منشأة لتعدد وجسامة المخالفات الطبية. وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 183 منشأة طبية، تشمل 71 عيادة خاصة، فضلاً عن 39 مركزا طبيا ومعملا، و12 مستشفى وعيادة تخصصية.

وأشار إلى أن الأسبوع شهد فحص 3 شكاوى، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟ مستشار رئيس الجمهورية يجيب

Gold Price Egypt Dollar

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

شعبة الذهب: عيار 21 وصل إلى 3620 جنيها والأوقية تقترب من حاجز الـ2700 دولارارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشاراً في مصر 3620 جنيه، بارتفاع 25 جنيه

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

سعر الذهب يحقق رقما قياسيا وعيار 21 يسجل 3620 جنيهاالمحلي ٣٦٢٠ جنيها للجرام لعيار 21. كما أضاف ميلاد أن سعر الذهب عالميا حقيق رقم قياسي و في طريقه لكسر حاجز 2700 دولار لأوقية، إذ سجل الذهب اليوم ٢٦٧٠ دولار للاوقية. الأمر الذي انعكس على السوق المحلي بالإضافة لتحرك طفيف في سعر الدولار نحو الأعلى، وادى لارتفاع السعر.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

سعر الجنيه الذهب اليوم 16 سبتمبر 2024سعر الجنيه الذهب اليوم 16 سبتمبر 2024 في سوق الصاغة، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم، 30935 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC، حوالي 30240 جنيهًا.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

أسعار الذهب فى مصر تستهل تعاملات اليوم عند 3480 جنيها للجرام عيار 21استقرت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3480 جنيها للجرام بدون مصنعية،

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

سعر الذهب فى مصر يسجل أعلى مستوى فى أسبوع وعيار 21 بـ3490 جنيها للجرامارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت لمستويات 3490 جنيها للجرام عيار 21، وهو أعلى سعر للذهب في مصر هذا الأسبوع، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في البورصة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 3460 جنيهاتراجعت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم بحوالي 5 جنيهات، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3460 جنيها للجرام بدون مصنعية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »