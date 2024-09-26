شريف جابر يُعلن توبته ويُحجب من منصات التواصل الاجتماعي

أعلن اليوتيوبر شريف جابر عن توبته وتوقفه عن تقديم فيديوهات تناقش الدين بأي شكل من الأشكال، وذلك في أول قرار له بعد لحظات من حكم محكمة القضاء الإداري بحجبه وحظره من على منصات التواصل الاجتماعي، لنشره الإلحاد وتطاوله على الله عز وجل في منشوراته.أعاد شريف جابر نشر أنباء حكم محكمة القضاء ضده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر"فيس بوك" وعلق عليه قائلًا:"هو مفيش غيري؟ طب أعمل إيه عشان تنسوني؟".

واختتم شريف جابر كلامه قائلًا:"شيلوا الدين من المعادلة محدش من اللي بيكرهني هيلاقي سبب يكرهني عليه ... ثم إني قلتلكم خلاص مش هعمل فيديوهات عن الدين تاني. أنا الحمد لله تبت .. قضايا السجن ضدي فهمتني إن تفكيري كان غلط والمجتمع هو اللي صح".

شريف جابر توبته حجب القناة الإلحاد منصات التواصل

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