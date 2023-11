شريف عامر يسأل فريد زهران: هل عندك أمل في الفوز بالانتخابات؟..اعرف الإجابة|فيديو

فريد زهران: نحن في مفترق طرق حقيقيوأضاف فريد زهران خلال لقائه مع برنامج"يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية"MBC MASR"، أنه لا يعترف بأي إتفاق دولي لم يعرض على البرلمان.و سأل الإعلامي شريف عامر المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلا:"هل عندك أمل في الفوز بانتخابات الرئاسة 2024؟..

ELBALADOFFICIAL: المرشح فريد زهران يعرض مخططه في حالة الفوز برئاسة الجمهورية|فيديوقال فريد زهران المرشح الرئاسي، إن الحرب في غزة سحبت التركيز من متابعة الجمهور لأحداث الأنتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه داعم لموقف النظام المصري الحالي في التعامل مع أزمة الأشقاء في غزة.

ELWATANNEWS: سيناء أرض الفيروز والتنميةهل مكافحة الإرهاب فى سيناء تكون بالسلاح فقط؟، الإجابة لا، فهى تكون أولاً بالتنمية، هل القضاء على التطرف وصد هجماته على سيناء هو بالدبابات والطائرات؟ الإجابة لا

SHOROUK_NEWS: المرشح الرئاسي فريد زهران: مشكلة مصر المائية أكبر بكثير من مسألة سد النهضةالمرشح الرئاسي فريد زهران: مشكلة مصر المائية أكبر بكثير من مسألة سد النهضة

MASRAWY: 'الشمس' رمز المرشح الرئاسي فريد زهرانالشمس رمز المرشح الرئاسي فريد زهران | مصراوى

SHOROUK_NEWS: المرشح الرئاسي فريد زهران: مسار التعافي للاقتصاد المصري قد يبدأ في غصون 3 شهورقال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مسار التعافي للاقتصاد المصري قد يبدأ في غصون 3 شهور.

MOBTADA: فريد زهران يختار «الشمس» رمزا له في الانتخابات الرئاسية المقبلةتقدم حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم الأربعاء، للهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار الرمز الانتخابي للمرشح.

