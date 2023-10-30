شريان الحياة بين مصر وغزة.. 'القاهرة الإخبارية' تعرض تقريرا عن معبر رفح

عبر المعبر تمتد يد العون وتخفيف الألم والمعاناة عن شعب غزة، الذي يرزح تحت يد الاحتلال الغاشم على المدنيين، وقتل الأبرياء، وتستقبل الأراضي الفلسطينية من الجانب المصري عشرات الشاحنات يوميًا، التي تحمل مساعدات وإمدادات متنوعة، على رأسها المستلزمات الطبية والعلاجية والمواد الغذائية.

ويتسق تدفق المساعدات من خلال معبر رفح مع الموقف المصري، الذي يؤكد مرارًا على ضرورة وجود هدنة إنسانية، يكون من شأنها تعزيز الجهود المكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهاليكوبرى الفردان الجديد يعيد خدمة القطارات لسيناء من جديد..

'القاهرة الإخبارية': 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزةالقاهرة الإخبارية 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزةالقاهرة الإخبارية 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: 47 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم عبر معبر رفحأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جسر جوى مصرى كويتى لدعم غزة بالمساعدات.. القاهرة الإخبارية: 33 شاحنة دخلت القطاع اليوم عبر معبر رفح.. ومراسل إكسترا نيوز: سادس طائرة من المساعدات الكويتية تصل العريش تمهيدا لدخولها غزةأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن هناك 33 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة إلى غزة الاثنينأفادت قناة القاهرة الإخبارية ، مساء الأحد، بوجود ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الاثنين. اقرأ أكثر ⮕

وصول 60 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفحأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، أن هناك وصول 60 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕