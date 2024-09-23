شروط وتفاصيل برنامج وحدة سكنية جديدة من وزارة الإسكان

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:00 صبث تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية من فاطمة محفوظ وتقديم محمد أبو ليلة، تناولت تفاصيلها ترقب إعلاننستعرض اليكم تفاصيل و شروط التقديم من خلال تليفزيون اليوم السابع:

أولا يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وعند طرح وزارة الإسكان الإعلان عليك التعرف على المدن التي يتضمنها الإعلان، ثم ادخل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وأدخل بياناتك من خلال حساب خاص بك، يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها، لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية، فى حال حصول الزوجة على وحدة لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة سكنية، مبلغ جدية الحجز يتم احتسابه طبقا للإعلان ويتراوح ما بين 22 ألف إلى 30 ألف جنيه.

وفى حال استفادة المتقدم بأي دعم من قبل الدولة سواء فى صورة أرض أو وحدة إسكان تعاوني أو اسكان قومي لا يحق له التقدم مرة أخرى، و تحدد وزارة الإسكان طرق سداد مقدم الحجز سواء إذا كان الإعلان يتضمن وحدات استلام فورى أو وحدات استلام على نظام 3 سنوات.- لا يوجد شروط تتعلق بالموقع الجغرافى بمعنى من حق أى مواطن فى أى محافظة التقدم للحجز دون ةالنظر عن مكان اقامته.- الوحدات المقرر أن يتضمنها الإعلان منها ما هو استلام فورى ومنها ما هو استلام بعد 3 سنوات.

وحدات سكنية وزارة الإسكان برنامج إسكان شروط التقديم مصر

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