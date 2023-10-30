شروخ الانقسامات تضرب تل أبيب.."ايكونوميست" تكشف خلافات عميقة بين نتنياهو وجيشه.. وتؤكد: "7 أكتوبر" أحرج الاستخبارات ودعوات لتشكيل لجنة تحقيق وطنية.. وانعدام الثقة بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه تعيق التخطيط للحرب، فبعد يوم من تضارب تصريحاته حول المسئولية تجاه هجوم 7 أكتوبر، وتعرضه لانتقادات واسعة النطاق داخل الحكومة وخارجها فى ظل استمرار أزمة الرهائن، تراجع الدعم له ولحزبه بشكل كبير.

وأجبرت الانتقادات الحادة التى انهالت على نتنياهو على حذف التغريدة التي حمّل فيها قادة أجهزة الاستخبارات مسئولية الفشل أمام الفصائل الفلسطينية وكان نتنياهو كتب على حسابه الرسمى فى موقع "إكس" (تويتر سابقا)، ليل السبت الأحد، أن وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن الفصائل مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية، وعليه لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيلوتقول مجلة "الإيكومومست" البريطانية، إن الحرب أصبحت مسيسة بشكل متزايد، وفى حين تظهر استطلاعات الرأى دعما واسع النطاق بين الإسرائيليين...

وأضافت المجلة أنه فى 25 أكتوبر، قال مسئولون إسرائيليون إنهم وافقوا على تأجيل غزو غزة للسماح لأمريكا بتعزيز دفاعاتها الجوية فى المنطقة. لكن نتنياهو يتعرض لضغوط متزايدة من قاعدته اليمينية المتشددة لإثبات استعداده لتدمير الفصائل. وكان وكلاء رئيس الوزراء يطلعون الصحفيين على أن جيش الدفاع الإسرائيلى ليس مستعدًا بشكل كامل للحملة البرية، وأنه بدلًا من تعريض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر من خلال غزو سريع، كما يقترح جنرالات إسرائيل، هناك حاجة إلى ضربات جوية أكثر تدميرًا لاستهداف. headtopics.com

واعتبرت المجلة أن الانقسامات داخل هذه الحكومة ليست جديدة. وفى مارس، حاول نتنياهو إقالة جالانت بعد أن انتقد علنًا خطة الحكومة لإضعاف صلاحيات المحكمة العليا. واضطر رئيس الوزراء إلى التراجع فى مواجهة الاحتجاجات العامة الحاشدة. لكن انعدام الثقة المتزايد بين الاثنين منذ ذلك الحين يعيق الآن التخطيط الإسرائيلى للحرب.

وأضافت المجلة أن علاقة نتنياهو مع جنرالات إسرائيل كانت متوترة منذ فترة طويلة. وقد تفاقم هذا التوتر بسبب ردود فعلهم على هجوم الفصائل فى 7 أكتوبر. ويقول مسئول كبير فى وزارة الدفاع: "لقد تضرر جيش الدفاع الإسرائيلى ومجتمع الاستخبارات بشدة بسبب فشلهم فى اكتشاف ومنع هجوم الفصائل". لكنهم عادوا للوقوف على أقدامهم وينتظرون الآن فكرة واضحة من الحكومة ما يجب فعله". وفى المقابل، يبدو أن الساسة فى إسرائيل، ورئيس وزرائها بشكل خاص، ما زالوا يتخبطون. headtopics.com

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